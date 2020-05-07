«Галамарт» запустил в Тюмени акцию помощи нуждающимся

7 Май 2020 2020-05-07T09:17:23+03:00

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В условиях, когда жители Тюмени вынуждены оставаться дома, многие нуждаются в заботе и дополнительной поддержке. В связи с этим федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» проводит всероссийскую социальную акцию «Большие дела начинаются с маленьких шагов.

Многодетные семьи и пенсионеры Тюмени и Яра получили подарочные наборы от магазина «Галамарт». В наборы входят товары, которые помогут людям проводить время на карантине с комфортом и хорошим настроением: хозяйственные принадлежности, предметы посуды, кухонные полотенца. Для детей предусмотрены игрушки, раскраски, творческие наборы, чтобы их времяпрепровождение стало разнообразнее.

Фото - «Галамарт».

Подробную информацию о том, как получить подарочный набор, можно узнать у партнеров «Галамарта». В Тюмени ими стали волонтерское движение «Клюква», тюменский региональный благотворительный фонд помощи одиноким пожилым людям и инвалидам «Старшее поколение», общественная организация многодетных семей «Радость».

Фото - «Галамарт».

В течение последующих месяцев проект будет расширять географию своего присутствия. В разработке сайт проекта, где можно будет ознакомиться с полной информацией о проекте, текущими новостями о том, куда и кому направляются подарочные наборы. У фондов также появится возможность оставить заявку на получение подарков для благополучателей.

Фото - «Галамарт».

Масштабный благотворительный проект «Большие дела начинаются с маленьких шагов» запущен в городах: Екатеринбург, Ишим, Тюмень, Кунгур, Миасс, Копейск, Златоуст, Березняки. Цель проекта заключается в том, чтобы наладить инфраструктуру помощи, позаботиться о людях по всей России, оказать поддержку им и фондам. Период проведения – с 1 мая по 1 июня.