2020-05-07T09:12:16+03:00
Экономика

Более тысячи тюменских бизнесменов обратились за субсидиями

Размер выплаты составляет 12 130 рублей на каждого сотрудника
Вадим Бегун
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Более тысячи тюменских бизнесменов обратились за субсидиями.Более тысячи тюменских бизнесменов обратились за субсидиями.Фото: Вадим Бегун
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В Тюменской области налоговые органы принимают заявления на предоставление выплат предприятиям, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. Средства выделяются из федерального бюджета, заявки направили более тысячи субъектов МСП.

– Получить средства могут предприятия, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года. Размер субсидии составляет 12 130 рублей на каждого сотрудника. Для ее получения необходимо направить в налоговый орган по месту учета заявление, – сообщила пресс-секретарь УФНС России по Тюменской области Мария Налобина.

По ее словам, решение о предоставлении субсидии примется в течение 3 дней. Кстати, проверить, распространяется ли эта мера поддержки на конкретный бизнес, можно на официальном сайте ФНС России или по телефону 8-800-222-2222.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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