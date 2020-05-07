Тюменские врачи выходили 96-летнюю труженицу тыла, которая упала и сломала бедро
В Тюмени травматологи областной клинической больницы № 2 поставили на ноги труженицу тыла. Однако День Победы пожилой пациентке все же придется встретить в стационаре медицинского учреждения.
96-летнюю женщину, лежащую на полу, нашла ее дочь, которая вернулась из магазина. Вероятно, родственница оступилась и упала, ее тут же доставили в ОКБ № 2, где диагностировали чрезвертельный перелом бедренной кости.
– Пожилых людей с травмами подобного характера мы относим к особой группе риска. Перелом бедренной кости лишает их возможности самостоятельно передвигаться, вынуждая практически все время проводить лежа. А это риск возникновения застойных явлений в легких и не только, – отметил травматолог-ортопед Джамбулат Джамбулатов.
По его словам, пожилую пациентку прооперировали на следующий же день после госпитализации. Теперь ей придется провести в стационаре около двух недель, восстанавливаясь после хирургического вмешательства.
Пациентке не впервой справляться с невзгодами. Так, когда началась Великая Отечественная война, ей не было еще и 18 лет. Юной хрупкой девушке приходилось добывать торф и валить лес.
ИСТОЧНИК KP.RU