Почем в Тюмени можно купить медицинские маски?

7 Май 2020 2020-05-07T09:25:14+03:00

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В Тюменской области на постоянной основе проводится мониторинг наличия масок и цен на них. Эту информацию получает антимонопольная служба и прокуратура.

– Проводится работа с предприятиями торговли, чтобы обеспечить наличие масок не только в аптеках, но и в гипермаркетах, и в магазинах формата «у дома». В регионе медицинские маски представлены в большом количестве, – отметил директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров.

По его словам, наиболее дешевые маски – это рулонные по цене 100 рублей за упаковку. В ней находится 25 штук, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жители Тюменской области со вчерашнего дня, 6 мая, обязаны при посещении общественных мест, таких как, например, аптеки и магазины, а также при поездках в общественном транспорте надевать маску.

Поставки масок в магазины Тюменской области: хватит всем!.

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ИСТОЧНИК KP.RU