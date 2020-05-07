2020-05-07T09:25:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Почем в Тюмени можно купить медицинские маски?

Цены на медицинские изделия контролируются
Вадим Бегун
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Почем в Тюмени можно купить медицинские маски?Почем в Тюмени можно купить медицинские маски?Фото: Вадим Бегун
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В Тюменской области на постоянной основе проводится мониторинг наличия масок и цен на них. Эту информацию получает антимонопольная служба и прокуратура.

– Проводится работа с предприятиями торговли, чтобы обеспечить наличие масок не только в аптеках, но и в гипермаркетах, и в магазинах формата «у дома». В регионе медицинские маски представлены в большом количестве, – отметил директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров.

По его словам, наиболее дешевые маски – это рулонные по цене 100 рублей за упаковку. В ней находится 25 штук, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жители Тюменской области со вчерашнего дня, 6 мая, обязаны при посещении общественных мест, таких как, например, аптеки и магазины, а также при поездках в общественном транспорте надевать маску.

Поставки масок в магазины Тюменской области: хватит всем!.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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