Погода на 7 мая в Тюмени: тепло набирает обороты

7 Май 2020 2020-05-07T05:00:37+03:00

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Сегодня, 7 мая, в Тюмени хмурое утро плавно перетечет в ясный день, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 10 – 13 градусов, днем – плюс 25. Вечером столбики термометров покажут 16 – 22 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

В этот день почитается память мучеников Саввы Стратилата и Евсевия. В прежние времена к этому дню у крестьян заканчивался хлеб, начинался голодный май: «Ну, хлеб-то давно весь вышел, поди возьми у Савки в лавке». В старину с этого дня бывало еще 12 холодов. В садах начинают цвести яблони, развертывают почки груши.

ИСТОЧНИК KP.RU