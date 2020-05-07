Тюменец ранил ножом гостившего дома незнакомца, не желая его отпускать

7 Май 2020 2020-05-07T07:12:48+03:00

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В тюменскую полицию позвонили медики, рассказав, что в больницу с ножевым ранением попал 41-летний местный житель. На место происшествия тут же выехали стражи порядка.

Полицейские выяснили, что между пострадавшим, который находился в гостях у нового знакомого, и обвиняемым произошел конфликт. Мужчины познакомились на улице, затем отправились в квартиру распивать спиртное. В разгар застолья гость решил уйти домой, но в ответ на это хозяин квартиры взял нож и несколько раз ударил им потерпевшего в область предплечья.

– Ранее не судимый 40-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU