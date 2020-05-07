2020-05-07T07:14:33+03:00
Происшествия

В Тобольске клиент забрал у таксиста ключи от авто, требуя возвратить деньги

По факту грабежа возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тобольске клиент забрал у таксиста ключи от авто, требуя возвратить деньги. Фото - pixabay.com.В Тобольске клиент забрал у таксиста ключи от авто, требуя возвратить деньги. Фото - pixabay.com.
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Тобольские полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в грабеже водителя такси. Мужчина завладел ключами от машины и заявил, что заберет авто, если тот не вернет деньги.

Задержанный с компанией друзей заказал такси из Тобольска до Ярковского района, чтобы помочь приятелю, следовавшему из Тюмени. Молодой человек передал водителю три тысячи рублей. Доехав до сломавшейся машины, мужчина помог отбуксировать автомобиль до ближайшей заправки, но дальше ехать отказался.

– Тогда заказчик разозлился и начал требовать обратно уплаченные деньги, вырвал ключи от авто и пригрозил, что заберет у него автомобиль. Испугавшись, потерпевший отдал деньги, после чего обратился в полицию, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанный свою вину признал и собирается возместить причиненный материальный ущерб. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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