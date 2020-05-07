2020-05-07T07:17:38+03:00
Общество

Застройщик ТАЛАН впервые передает квартиры онлайн

Вадим Бегун
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Застройщик ТАЛАН впервые передает квартиры онлайн. Фото - ТАЛАН.Застройщик ТАЛАН впервые передает квартиры онлайн. Фото - ТАЛАН.
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Федеральный застройщик ТАЛАН построил свой первый проект в Тюмени ЖК «intellect-квартал», сдача произошла в срок, и выдача ключей дольщикам должна была пройти уже 11 апреля 2020 года, но планы пришлось скорректировать из-за введения в РФ режима самоизоляции.

Две недели ушло на подготовку и разработку новой технологии передачи квартир онлайн. Команда застройщика ТАЛАН выработала последовательность действий и механику, при которой были минимизированы контакты между людьми на 100%.

С 24 апреля Талан запустил передачу квартир. В первый день застройщику удалось передать онлайн более 25 жилых помещений, за 4 дня приемки были приняты более 150 квартир.

С помощью мессенджера Skype будущие жители «intellect-квартала» могут не только увидеть свою квартиру, но и задать вопросы специалистам, которые проводят приемку, таким образом проводится индивидуальная работа с каждым из дольщиков. На онлайн-приемку квартиры выделяется 1 час, видео кладовой также высылается клиентам для оценки готовности.

– Мы приняли для себя непростое решение, решили стать в Тюмени первопроходцами именно с такой системой передачи квартир. Отметим, что видеотрансляции со всеми замечаниями остаются в записи и у нас, и у наших дольщиков, параллельно готовятся документы на подписание, по email проходит контрольное согласование. С 3 по 5 мая курьером мы развозим пакеты документов, ключи, RFID-карты для бесключевого доступа и небольшие сувениры прямо до двери будущих жильцов «Интеллект-квартала», – рассказывает Антощенко Дмитрий Юрьевич, директор тюменского филиала ТАЛАН.

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