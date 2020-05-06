2020-05-06T16:17:58+03:00
Общество

Георгиевские ленты дарят клиентам в дежурных офисах Сбербанка

Вадим Бегун
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Георгиевские ленты дарят клиентам в дежурных офисах Сбербанка. Фото - Сбербанк.Георгиевские ленты дарят клиентам в дежурных офисах Сбербанка. Фото - Сбербанк.
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Западно-Сибирское отделение Сбербанка присоединилось к Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В дежурных офисах банка 7 и 8 мая 2020 года при совершении операции клиентам будут дарить черно-желтый символ воинской славы.

– Сбербанк ежегодно проводит данную акцию в знак уважения и глубокой благодарности ветеранам Великой отечественной войны. Мы чтим память тех, кто отдал свои жизни за наше счастливое будущее, и считаем своим долгом выразить благодарность и признательность ветеранам. Георгиевскую ленточку могут получить клиенты при совершении операции в дежурных офисах банка. При этом мы рекомендуем беречь свое здоровье и по возможности оставаться дома. Практически всеми сервисами и услугами Сбербанка клиенты могут воспользоваться дистанционно, – отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

7, 8 и 11 мая на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка будут работать дежурные офисы.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Обращаем внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в эти дни будут работать в стандартном режиме.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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