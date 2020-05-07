7 Май 2020 2020-05-07T07:53:26+03:00

В тюменской деревне купленная за бюджетные деньги детская площадка более полугода лежит на земле. Фото - pixabay.com.

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Прокуратура Нижнетавдинского района по публикации в одном из городских пабликов в социальной сети в «ВКонтакте» внесла представление об устранении нарушений закона. Дело в том, что детская площадка более полугода пролежала на земле. Подрядчика, который установил бы ее, видимо, так и не нашлось.

– В информации шла речь о том, что в деревне Красный Яр длительное время не устанавливают детскую площадку, приобретенную за счет бюджетных средств. Выяснилось, что ее закупила администрация Искинского сельского поселения у единственного поставщика еще в сентябре 2019 года, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в адрес главы сельского поселения внесено представление об устранении нарушений закона.

ИСТОЧНИК KP.RU