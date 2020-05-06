6 Май 2020 2020-05-06T16:15:08+03:00

В Ялуторовске 17-летний хулиган пнул в живот женщину-полицейского. Фото - СК по Тюменской области.

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В Ялуторовске завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Подростка обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

20 апреля 2020 года днем в одном из дворов на улице Губина обвиняемый в компании друзей распивал алкоголь. Об этом стало известно сотрудникам полиции, которые прибыли на место для наказания виновных. Однако им дали отпор.

– Инспектор по делам несовершеннолетних в форменном обмундировании потребовала от обвиняемого проследовать в служебный автомобиль, последний начал ее грубо оскорблять. После чего злоумышленник подошел к женщине и ногой пнул ее в живот, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Скоро уголовное дело передадут в суд. Хулигану грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU