2020-05-06T15:31:04+03:00
Происшествия

На тюменской объездной дороге произошло жесткое ДТП

Мужчина отказался от помощи медиков и заявил, что за рулем сидела его жена
Вадим Бегун
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На тюменской объездной дороге произошло жесткое ДТП. Фото - соцсети.На тюменской объездной дороге произошло жесткое ДТП. Фото - соцсети.
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На объездной дороге в Тюмени сегодня, 6 мая, автомобиль «Ауди» на скорости протаранил разделительный бордюр. Сейчас автоинспекторы разбираются, кто находился за рулем: горожанин утверждает, что машиной управляла его супруга.

– Мужчина, который находился в салоне иномарки, отказался от помощи медиков. Предварительно установлено, что у него присутствуют признаки опьянения, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что, как им поведал мужчина, за рулем находился вовсе не он, а его жена. В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют, кто же рулил авто, а также все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в майские праздники произошло одно ДТП с участием нетрезвого автомобилиста. В поселке Боровский около семи часов утра «Лада» девятой модели въехала в стену.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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