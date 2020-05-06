«Ручьем пошла кровь». Тюменец разбил голову при разговоре по телефону

6 Май 2020 2020-05-06T15:27:48+03:00

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В Тюмени накануне, 5 мая, 58-летний мужчина сильно расшиб голову на крыльце, потеряв сознание при телефонном разговоре. К счастью, из дома в этот момент выходила чета дачников, которые не только вызвали скорую, но и остались с пострадавшим до приезда медиков.

– Мужчина разговаривал по телефону и вдруг упал, ударившись головой о бетонную ступеньку. При этом сильно расшиб голову: из раны на затылке ручьем пошла кровь. Да, дышит, и глаза у него полуоткрыты, – сообщил один из супругов диспетчеру скорой.

Спустя 7 минут фельдшеры приступили к оказанию медицинской помощи и подготовке пациента к экстренной эвакуации. Возникшие после падения головная боль и тошнота указывали на сотрясение головного мозга. Таким образом, тюменцу иммобилизировали шейный отдел позвоночника воротником Шанца и оперативно доставили в областную клиническую больницу № 2 для комплексного обследования.

Специалисты напоминают, что кровотечение из открытой раны на голове следует закрыть плотной хлопчатобумажной тканью или свернутым в несколько слоев бинтом и крепко придавить рукой, удерживая до остановки кровотечения, примерно 2 – 3 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU