В Тюмень на неделю придет аномальная жара

6 Май 2020 2020-05-06T14:20:48+03:00

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Тюменским гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение. На юге региона с 6 по 12 мая местами ожидается аномально жаркая погода.

По информации Единого центра оперативного реагирования города Тюмени, отклонение средней суточной температуры воздуха от нормы составит десять градусов и более.

По прогнозам синоптиков, жара ослабнет лишь в следующий вторник (до плюс 19 градусов), чтобы накрыть город горячей волной с новой силой. Так, уже в среду, 13 мая, ожидается повышение температуры воздуха до 24 градусов, в последующие два дня – до плюс 28.

Все эти дни пройдут без осадков и в основном будут солнечными. Ветер не будет сильным – всего 4 – 6 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU