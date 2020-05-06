«Результат праздничных выходных»: в Тюменской области – рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки

6 Май 2020 2020-05-06T14:18:31+03:00

Местных жителей просят подождать другой автобус, если в подошедшем не соблюдают предписанные меры безопасности

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В Тюменской области за сутки выявили 69 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией. За весь период это самое большое количество заразившихся, которые проживают на территории региона. По словам заместителя губернатора области Ольги Кузнечевских, это результат праздничных выходных.

– Все 69 человек – это в основном контактные люди. К сожалению, достаточное большое количество среди них граждан пенсионного возраста. Мы думаем, что это либо посещение пенсионеров, которые проживают на даче, их внуками и детьми, либо это их контакты на территории магазинов, аптек или просто гулянье в местах скопления большого количества людей, – заявила Кузнечевских.

Она напомнила, что с сегодняшнего дня, 6 мая, на территории области введен масочный режим.

– Это говорит о том, что вы должны надевать маску, когда заходите в торговый центр, аптеку, общественный транспорт. Для этого необходимо смотреть, куда заходите и соблюдается ли там масочный режим. Все предприятия и организации, которые допущены до работы, обязаны обеспечивать масочный режим, социальную дистанцию на территории своих учреждений. Если вы видите, что в подошедшем автобусе или такси не соблюдаются эти меры, лучше туда не садиться, а подождать, тем самым сохранив свое здоровье. Никто, кроме вас, не сможет обеспечить вам безопасность так, как это необходимо, – отметила замгубернатора.

По ее информации, в Тюменской области по-прежнему шесть человек остаются на аппаратах искусственной вентиляции легких. Это тяжелые больные, в основном старшего пенсионного возраста. В больницах находятся пять детей. За весь период наблюдения 24 подростка были заражены коронавирусной инфекцией.

– Просим вас обратить внимание прежде всего на соблюдение всех мер безопасности в рамках вашего движения по городу, на предприятиях и в организациях. Обеспечьте себя и своих близких масками, не допускайте скученности, не стойте в очередях там, где люди находятся без масок, – резюмировала Ольга Кузнечевских.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре в десяти частных клиниках можно пройти тестирование на COVID-19. Анализы там примут платно.

О ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 6 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU