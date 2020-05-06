2020-05-06T14:08:02+03:00
Недвижимость

В Тюменской области почти за два миллиарда рублей отремонтируют участок трассы на Омск

Победитель лота станет известен через неделю
Вадим Бегун
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В Тюменской области почти за два миллиарда рублей отремонтируют участок трассы до Омска. Фото - pixabay.com.В Тюменской области почти за два миллиарда рублей отремонтируют участок трассы до Омска. Фото - pixabay.com.
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На реконструкцию семикилометрового участка федеральной трассы ТюменьОмск направят 1,8 миллиарда рублей. Победитель лота станет известен через неделю, 13 мая.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что подрядчик должен будет расширить до четырех полос автомобильную дорогу Р-402 Тюмень – ЯлуторовскИшим – Омск с 10-го по 17-й километр. Организацию, которая этим займется, ищет Уралуправтодор.

Также стало известно, что работы начнутся уже в этом году. Закончить расширение дороги планируется осенью 2024 года. В 2021 году на эти цели выделят 40,7 млн рублей, в 2022-м – 368,2 млн, в 2023-м – 972,3 млн, в 2024-м – 421,2 млн.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменском районе отремонтируют участок автомобильной дороги регионального значения Богандинский – Червишево – Чаплык. Согласно условиям контракта, все работы по объекту должны завершиться 15 октября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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