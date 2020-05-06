В Тюменской области почти за два миллиарда рублей отремонтируют участок трассы на Омск

6 Май 2020 2020-05-06T14:08:02+03:00

В Тюменской области почти за два миллиарда рублей отремонтируют участок трассы до Омска. Фото - pixabay.com.

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На реконструкцию семикилометрового участка федеральной трассы Тюмень – Омск направят 1,8 миллиарда рублей. Победитель лота станет известен через неделю, 13 мая.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что подрядчик должен будет расширить до четырех полос автомобильную дорогу Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск с 10-го по 17-й километр. Организацию, которая этим займется, ищет Уралуправтодор.

Также стало известно, что работы начнутся уже в этом году. Закончить расширение дороги планируется осенью 2024 года. В 2021 году на эти цели выделят 40,7 млн рублей, в 2022-м – 368,2 млн, в 2023-м – 972,3 млн, в 2024-м – 421,2 млн.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменском районе отремонтируют участок автомобильной дороги регионального значения Богандинский – Червишево – Чаплык. Согласно условиям контракта, все работы по объекту должны завершиться 15 октября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU