Неравнодушные тюменцы привозят в тюменский зоопитомник продукты для животных

6 Май 2020 2020-05-06T12:46:20+03:00

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«Мы в ответе за тех, кого приручили», – говорил знаменитый Маленький принц. В этой известной во всём мире фразе заключается вся суть человеческого гуманизма. Поэтому, когда тюменский зоопарк «У Лукоморья» попросил помощи, сотрудники «Тюменнефтегаза» активно откликнулись на призыв.

Работники организовали сбор денежных средств на так необходимую животным пищу. В связи с пандемией коронавирусной инфекции зоопарк был закрыт для посещения и потерял основной доход, благодаря которому и приобретались корма для животных. Ежедневно подопечным зоопарка требуется 200 килограммов корма.

Фото - «Тюменнефтегаз».

Неравнодушные сотрудники компании собрали денежные средства и вместе с продуктами питания направили в зоопарк. И теперь медведь, леопард, обезьяны, еноты, лисы и многие другие животные будут лакомиться полезной едой.

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Также можно перечислить деньги (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU