2020-05-06T12:54:07+03:00
Происшествия

В Тюмени велосипедистка, решившая срезать дорогу, чуть не утонула в канаве

Транспортное средство удалось вытащить из воды
Вадим Бегун
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В Тюмени велосипедистка, решившая срезать дорогу, чуть не утонула в канаве. Фото - "ЧС Тюмень".В Тюмени велосипедистка, решившая срезать дорогу, чуть не утонула в канаве. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени накануне, 5 мая, велосипедистка, решившая срезать дорогу, чуть не утонула в канаве. К счастью, трагедии не произошло, велосипед также остался цел.

«Девушка на велосипеде ушла под воду по шею, пытаясь проехать через небольшой ручей, велосипед полностью скрылся под водой, но достать его удалось. Девушка сказала, что неоднократно там проезжала и не было такой глубины. Бедняжка, насквозь мокрая, осталась перебирать вещи, все ли на месте после падения в воду», – рассказала в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Анна Островская.

Как сообщают очевидцы, потерпевшая не единственная, кто пытается срезать здесь свой путь. Местные предупреждают: не стоит рисковать своей жизнью, чтобы сэкономить время. Они объясняют: здесь есть большая яма, которая сейчас заполнилась водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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