Тюменский научный центр продает имущество на миллиард рублей

6 Май 2020 2020-05-06T12:52:46+03:00

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Сибирский научно-аналитический центр, который в настоящее время проходит процедуру банкротства, выставил на продажу свое имущество в Тюмени. Стоимость недвижимости составляет более одного миллиарда рублей.

Из информации, размещенной на портале «Федресурс», следует, что всё имущество банкротящегося учреждения находится в залоге у компании «СБК Геофизика». Среди прочих объектов, которые центр планирует продать с молотка, административное здание площадью 17 тысяч квадратных метров, сети газо- и водоснабжения и даже лифты: всего 218 позиций. Прием заявок на участие в торгах начнется 12 мая. Победитель определится 18 июня.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Сибирский научно-аналитический центр, который в настоящее время проходит процедуру банкротства, распродает свое имущество. Среди прочих лотов – минеральные камни и даже наградные значки.

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ИСТОЧНИК KP.RU