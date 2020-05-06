2020-05-06T11:29:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Тюмени пройти тестирование на коронавирус?

Анализы принимают десять частных клиник города
Вадим Бегун
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Где в Тюмени пройти тестирование на коронавирус? Фото - Комитет здравоохранения администрации города Тюмени.Где в Тюмени пройти тестирование на коронавирус? Фото - Комитет здравоохранения администрации города Тюмени.
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В Тюмени в десяти частных клиниках можно пройти тестирование на COVID-19. Анализы там примут платно.

– Тюменцы, у которых не проявляются клинические признаки заболевания, могут пройти платное тестирование в частных медицинских организациях: ООО «Доктор АРБИТАЙЛО», клинический госпиталь «Мать и дитя», ООО «Авиценна», ООО «Нефтяник-Мед», ООО «Никойл», ООО «Гемотест Урал», ООО «Хеликс Тюмень», ООО «ТГК Диагностика», Городская больница АО «Медицинский центр», ООО «Многопрофильный клинико-диагностический центр «Доктор-А», - сообщили в Комитете здравоохранения администрации города Тюмени.

В ведомстве напомнили, что граждане, прибывшие из неблагополучных регионов РФ (из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области), контактировавшие с больным коронавирусом, заболевшие внебольничной пневмонией, жители области старше 65 лет, обратившиеся за медпомощью с симптомами респираторного заболевания, а также медработники проходят обследование в государственных медицинских организациях.

Исследования проводятся в лабораториях на базе центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии, областной клинической больницы № 1, областной инфекционной клинической больницы, областного кожно-венерологического диспансера, перинатального центра, а также многопрофильного консультативно-диагностического центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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