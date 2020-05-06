6 Май 2020 2020-05-06T13:12:51+03:00

В Тюмени беспилотник засек пожилых дачниц, разводящих костер на участке. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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В Тюмени продолжают контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. С начала пожароопасного сезона в областном центре зафиксировано почти четыреста загораний сухой травы. Не все нарушители готовы идти навстречу проверяющим.

– Реакция нарушителей различна: на первом участке дачник сжигал в бочке мусор и сухие ветки, вблизи соседского забора и в нескольких метрах от своего дома. Мужчина признал ошибку и выслушал инструктаж. Во втором случае две пенсионерки, которые развели большой костер прямо на участке, до последнего не собирались соглашаться с инспекторами, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что даже после уведомления об административной ответственности пожилые тюменки демонстративно не засыпали полностью землей тлеющие угли.

По информации управления, всего к ответственности привлечено 236 человек, общая сумма штрафов составила 329 800 рублей. Для установления виновных лиц в поджогах сухой травы использовался беспилотный летательный аппарат.

ИСТОЧНИК KP.RU