2020-05-06T11:09:52+03:00
Общество

Эксперты поддержали инициативу повысить роль некоммерческих организаций

В соответствии с поправками к Конституции, НКО будут играть важную роль в формировании государственной политики
Есен Абилькенов
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В соответствии с поправками к Конституции, НКО будут играть важную роль в формировании государственной политикиВ соответствии с поправками к Конституции, НКО будут играть важную роль в формировании государственной политикиФото: pixabay.com
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Представители общественных объединений выступили в поддержку поправок к Конституции России, в которых определяется роль некоммерческих организаций и закрепляется тезис о поддержке добровольчества. В соответствии с текстом новой редакции российской Конституции, государство фактически признает роль «третьего сектора» в стране. Власть берет на себя обязанность не только поддерживать и развивать добровольчество, но и формировать социальную политику при непосредственном участии НКО.

По словам президента некоммерческой организации «Национально-культурная автономия казахов Тюменской области» Есенгалия Ибраева, внесение данных инициатив в перечень поправок к Конституции будем важным шагом в направлении создания в стране социального государства.

– Это повысит роль институтов гражданского общества в принятии ключевых государственных решений. Надо отметить, что сегодня в стране действует большое количество общественных некоммерческих организаций различной направленности, которые проводят огромную работу благодаря энтузиазму неравнодушных граждан. Проводятся благотворительные акции, ведется работа по защите прав граждан, регулируются вопросы в сфере межнациональных отношений. Более акцентированное взаимодействие с государственными структурами, которое будет закреплено в главном правовом документе страны, только подчеркнет важность работы общественников, – отметил лидер некоммерческой организации.

Отметим, что, как говорится в тексте поправок, правительство будет осуществлять меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивать их участие в выработке и проведении государственной политики.

Обязанность государства поддерживать НКО и волонтерские движения станет важным подспорьем для повышения общественной активности населения, уверена глава совета региональной общественной организации «Общество русской культуры» Тамара Трунилова.

– То, что неравнодушные, социально активные россияне получат поддержку от органов власти, смогут вести с ними активный равноправный диалог, имеет большое значение для развития системы НКО и добровольчества на постоянной основе. Люди будут чувствовать, что их работу видят и ценят, это очень важно в сегодняшних условиях, – отметила эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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