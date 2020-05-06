2020-05-06T11:07:14+03:00
Происшествия

Под Тюменью пьяный водитель и молодая пассажирка на «Ладе» влетели в стену дома

Они получили различные повреждения
Вадим Бегун
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Под Тюменью пьяный водитель и молодая пассажирка на «Ладе» влетели в стену дома. Фото с сайта управления МВД по Тюменской области.Под Тюменью пьяный водитель и молодая пассажирка на «Ладе» влетели в стену дома. Фото с сайта управления МВД по Тюменской области.
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В майские праздники произошло одно ДТП с участием нетрезвого автомобилиста. В поселке Боровский около семи часов утра «Лада» девятой модели въехала в стену.

– 29-летний водитель отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь. Его лишили права управления транспортом еще в 2016 году, с тех пор водительское удостоверение не получал, штраф 30 тысяч рублей за пьяную езду он так и не оплатил, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В аварии пострадал сам водитель отечественного авто и его 17-летняя пассажирка: они получили ушибы и другие легкие травмы.

В ведомстве отметили, что за первые пять майских дней были отстранены от управления транспортом 147 нетрезвых водителей. Пик пришелся на 3 мая, когда были задержаны 35 пьяных автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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