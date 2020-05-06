2020-05-06T11:04:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В моногоспитале Ишима пациентка с коронавирусом находится на аппарате ИВЛ

Всего здесь лечат семь человек, заразившихся новой инфекцией
Вадим Бегун
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В моногоспитале Ишима пациентка с коронавирусом находится на аппарате ИВЛ. Фото - pixabay.com.В моногоспитале Ишима пациентка с коронавирусом находится на аппарате ИВЛ. Фото - pixabay.com.
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В инфекционном моногоспитале Ишима рассказали о состоянии здоровья пациентов с COVID-19. Пациентка из Казанского района с вирусной пневмонией, которую госпитализировали 4 мая, находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Всего же здесь получают лечение семь человек.

Стало известно, что продолжает лечиться от коронавируса житель Абатского района. Еще у троих лаборатория выявила предварительный положительный тест. Двое из них – ишимцы, третий – житель Голышмановского района.

Анализы трех контактных пациентов с признаками ОРВИ отправлены в Тюмень для подтверждения. Они тоже находятся в госпитале под наблюдением врачей. За месяц в областной больнице № 4 Ишима проведено 2 899 проб на инфекцию.

– Вы можете быть носителем вируса, не зная об этом, и заражать окружающих. Обязательно носите маски, чаще мойте руки и без крайней необходимости не посещайте общественные места. Оставайтесь дома, – просят ишимские медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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