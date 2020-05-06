2020-05-06T11:05:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Нашли выход: обросшие тюменцы приглашают парикмахеров на дом

Это может быть опасно для здоровья
Вадим Бегун
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Нашли выход: тюменцы приглашают парикмахеров на дом. Фото - pixabay.com.Нашли выход: тюменцы приглашают парикмахеров на дом. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени некоторые специалисты предлагают населению свои услуги с выездом на дом. Однако горожан просят временно отказаться от услуг парикмахеров и косметологов. На сегодняшний день в регионе предприятия, оказывающие парикмахерские услуги, салоны красоты и маникюрные кабинеты закрыты в связи с пандемией коронавируса.

– Призываем граждан не пользоваться подобными предложениями, так как это может быть опасно для здоровья. В нашем регионе действует режим самоизоляции. Косметологические, парикмахерские и другие подобные услуги, оказываемые на дому, не являются причиной для нарушения режима, – заявили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве попросили тюменцев сознательно подойти к соблюдению введенных мер и приостановить профессиональную деятельность ради безопасности – своей, клиентов, а также членов семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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