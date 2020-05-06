2020-05-06T11:04:40+03:00
Общество

Вот и лето пришло: в Тюмени сегодня начнут отключать отопление

На улице установилась высокая температура
Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня начнут отключать отопление.В Тюмени сегодня начнут отключать отопление.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени с сегодняшнего дня, 6 мая, начнут отключать отопление. Такое решение принято администрацией областного центра в связи с установившейся устойчивой высокой температурой воздуха, а также с учетом прогноза погоды на предстоящий период.

– С информацией о ремонтно-профилактических мероприятиях на объектах теплосетевого комплекса, запланированных на межотопительный период 2020 года, и сроках их проведения можно ознакомиться на официальном сайте АО «УСТЭК», – сообщили в администрации Тюмени.

В департаменте городского хозяйства в свою очередь отметили, что отключение отопления будет проходить поэтапно.

Стоит отметить, что некоторые горожане давно жаловались на невыносимую духоту в своих квартирах. Однако единого мнения среди тюменцев по этому вопросу нет: как оказалось, не всем так жарко и они не прочь продлить отопительный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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