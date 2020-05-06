6 Май 2020 2020-05-06T12:44:56+03:00

Школу в «Звездном городке» в Тюмени планируют сдать раньше срока. Фото - ГУ строительства Тюменской области.

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Школу в районе жилого комплекса «Звездный городок» могут сдать раньше срока. В Тюмени сейчас строится три подобных учебных учреждений проектной мощностью по 1200 мест каждая.

Контракт на строительство был заключен в конце прошлого года. На сегодняшний день продолжается кирпичная кладка стен второго этажа. К концу мая строители планируют завершить кирпичную кладку в третьем блоке, а в конце июля полностью закончить монтаж здания.

– Для строительства этой школы используется типовой проект, который уже применяли при сооружении учебного заведения в микрорайоне Ямальском-2 и на улице Бориса Житкова. Обе школы были открыты в 2018 и 2019 годах соответственно, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

По ее словам, срок завершения возведения школы в «Звездном городке» по контракту – конец 2021 года, но строители обещают сдать объект к началу учебного 2021 года. Двухнедельное приостановление работ из-за карантинных мероприятий никак не скажется на сроках.

ИСТОЧНИК KP.RU