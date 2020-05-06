Участок улицы 30 лет Октября в Тюмени закроют до сентября
Участок улицы 30 лет Октября в Тюмени закроют до сентября. Это связано с реконструкцией транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д «Москва – Владивосток».
По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге улицы 30 лет Победы на участке от пересечения с Мельникайте до административного здания № 7 по улице 30 лет Победы.
Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Ограничения будут действовать с 15 мая по 31 августа. Объехать участок можно по улицам Инженерной, Чаплина, Молодежной и Демьяна Бедного.
– Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU