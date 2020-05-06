2020-05-06T09:11:17+03:00
Общество

Участок улицы 30 лет Октября в Тюмени закроют до сентября

Водителей просят следовать указаниям дорожных знаков
Вадим Бегун
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Участок улицы 30 лет Октября в Тюмени закроют до сентября.Участок улицы 30 лет Октября в Тюмени закроют до сентября.Фото: Ольга Крыльцова
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Участок улицы 30 лет Октября в Тюмени закроют до сентября. Это связано с реконструкцией транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д «МоскваВладивосток».

По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге улицы 30 лет Победы на участке от пересечения с Мельникайте до административного здания № 7 по улице 30 лет Победы.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Ограничения будут действовать с 15 мая по 31 августа. Объехать участок можно по улицам Инженерной, Чаплина, Молодежной и Демьяна Бедного.

– Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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