2020-05-06T08:52:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Рейс с тюменцами прибыл в Екатеринбург из Душанбе

Им предстоит пройти 14-дневный карантин
Вадим Бегун
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Рейс с тюменцами прибыл в Екатеринбург из Душанбе. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.Рейс с тюменцами прибыл в Екатеринбург из Душанбе. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
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Тринадцать жителей Тюменской области прилетели в Екатеринбург из Душанбе. Теперь им предстоит пройти двухнедельный карантин.

Как стало известно, всего в Россию из Таджикистана доставили 190 человек, которые раньше не смогли вылететь на Родину из-за пандемии коронавирусной инфекции. Самолет «Уральских авиалиний» прибыл из столицы Таджикистана в Екатеринбург сегодня утром, сделав предварительную посадку в Сургуте.

– Прилетевшие в Екатеринбург жители Челябинской области, Пермского края, Тюменской области, Башкирии и Удмуртии (при содействии оперативных штабов) сразу отправились в свои регионы, – сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

По данным регионального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, все прибывающие из-за границы в регион подлежат обязательному карантину на 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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