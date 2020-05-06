В Тюменской области более 50 вахтовиков заразились коронавирусом
В Уватском районе Тюменской области коронавирус выявили у 53 работников на двух нефтегазовых месторождениях. В целом на территории региона зафиксировано 589 случаев заболевания новой инфекцией.
Из информации, размещенной на сайте управления Роспотребнадзора по Тюменской области, следует, что в регионе показатель заражения составляет 38,8 случая на 100 тысяч населения.
Чтобы исключить распространение коронавируса на территории месторождений, руководитель ведомства Галина Шарухо постановила с 12 мая 2020 года запретить въезд в обсерватор вахтовиков без результатов тестирования на коронавирус не ранее трех дней прибытия в Тюменскую область.
Согласно тексту постановления, вахтовики должны перед заездом на месторождение пройти карантин в обсерваторе и сдать анализы на коронавирус, передает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU
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