2020-05-06T08:27:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюменской области более 50 вахтовиков заразились коронавирусом

Перед заездом на месторождение работники должны пройти карантин
Вадим Бегун
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В Тюменской области более 50 вахтовиков заразились коронавирусом. Фото - pixabay.com.В Тюменской области более 50 вахтовиков заразились коронавирусом. Фото - pixabay.com.
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В Уватском районе Тюменской области коронавирус выявили у 53 работников на двух нефтегазовых месторождениях. В целом на территории региона зафиксировано 589 случаев заболевания новой инфекцией.

Из информации, размещенной на сайте управления Роспотребнадзора по Тюменской области, следует, что в регионе показатель заражения составляет 38,8 случая на 100 тысяч населения.

Чтобы исключить распространение коронавируса на территории месторождений, руководитель ведомства Галина Шарухо постановила с 12 мая 2020 года запретить въезд в обсерватор вахтовиков без результатов тестирования на коронавирус не ранее трех дней прибытия в Тюменскую область.

Согласно тексту постановления, вахтовики должны перед заездом на месторождение пройти карантин в обсерваторе и сдать анализы на коронавирус, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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