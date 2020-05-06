2020-05-06T08:24:51+03:00
Здоровье

Больше тысячи тюменцев пострадали от укусов клещей

Для защиты от опасных насекомых используют отпугивающие средства – репелленты
Вадим Бегун
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Больше тысячи тюменцев пострадали от укусов клещей. Фото - pixabay.com.Больше тысячи тюменцев пострадали от укусов клещей. Фото - pixabay.com.
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На сегодняшний день 1034 тюменца обратились к инфекционистам по поводу присасывания клещей. Клещевой энцефалит можно получить не только от укуса клеща при посещении леса либо занесенного животными, но и при употреблении сырого молока коз, овец и коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке.

– Заразиться инфекцией можно при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса, поэтому медики не рекомендуют пытаться самостоятельно его извлечь – лучше сразу же обратиться в медицинское учреждение. Там правильно снимут клеща и поместят насекомое в правильные условия для хранения, чтобы в дальнейшем его исследовать, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

При присасывании клеща жителям города необходимо обращаться в Тюменскую областную инфекционную клиническую больницу – в корпус, расположенный на улице Ленина, 69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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