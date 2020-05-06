Молодого тюменца госпитализировали в больницу с одышкой

6 Май 2020 2020-05-06T06:20:33+03:00

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В городскую поликлинику №8 по телефону обратился обеспокоенный тюменец. Мужчина пожаловался на одышку и отеки – такое за 37 лет с ним случилось впервые. К нему на дом выехала бригада неотложной медицинской помощи.

– Поскольку аритмия проявилась впервые, нужно было выяснить ее причины, что без УЗИ сердца сделать невозможно. В тот же день пригласила пациента к нам в поликлинику. Все результаты осмотра и диагностики говорили о фибрилляции предсердий. При таком состоянии сердце бьется нерегулярно, это опасно, – сообщила врач-кардиолог медицинского учреждения Олеся Немкова.

Специалисты тут же связались с кардиологами ОКБ №1. В ходе телемедицинской консультации больного решили госпитализировать. В специализированный стационар мужчину доставили автомобилем скорой помощи прямо из поликлиники. Сейчас с ним все хорошо, он продолжает получать необходимое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU