2020-05-06T07:00:25+03:00
Происшествия

В Тюмени внук сдал на металлолом вагончик бабушки

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени внук сдал на металлолом вагончик бабушки. Фото - pixabay.com.В Тюмени внук сдал на металлолом вагончик бабушки. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В дежурную часть тюменской полиции обратилась 73-летняя местная жительница. По ее словам, на майские праздники она приехала на дачу и обнаружила пропажу металлического вагончика, где хранился садовый инвентарь.

Стражи порядка задержали 26-летнего родного внука пенсионерки, который признался в содеянном и пояснил, что с помощью нанятого автоманипулятора вывез вагончик с территории кооператива и сдал в пункт приема металлолома.

– Полученные от продажи вагончика деньги злоумышленник потратил на личные нужды. Мужчина ранее судим за причинение вреда здоровью средней тяжести и хранение наркотических средств, – отметили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участок улицы 30 лет Октября в Тюмени закроют до сентября
Рейс с тюменцами прибыл в Екатеринбург из Душанбе
В Тюменской области более 50 вахтовиков заразились коронавирусом
Больше тысячи тюменцев пострадали от укусов клещей
В Тюмени внук сдал на металлолом вагончик бабушки
Молодого тюменца госпитализировали в больницу с одышкой
Тюменец заплатил 60 тысяч рублей за свидание с девушкой
Погода на 6 мая в Тюмени: по-летнему тепло
Сельхозпредприятия Викуловского района обновили парк техники
Тюменок с ограниченными возможностями здоровья приглашают на конкурс красоты
Тобольский центр для детей в трудной жизненной ситуации работает в полной изоляции
Что обещают тюменские радийщики в свой профессиональный праздник?
Жителей Тюменской области ожидает масочный режим
Стали известны страхи и личные установки тюменцев во время пандемии коронавируса
За сутки в Тюменской области выздоровели от коронавируса еще 29 человек
Тюменские подростки за 12 часов с нуля напишут пьесу