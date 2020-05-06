В Тюмени внук сдал на металлолом вагончик бабушки

6 Май 2020 2020-05-06T07:00:25+03:00

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В дежурную часть тюменской полиции обратилась 73-летняя местная жительница. По ее словам, на майские праздники она приехала на дачу и обнаружила пропажу металлического вагончика, где хранился садовый инвентарь.

Стражи порядка задержали 26-летнего родного внука пенсионерки, который признался в содеянном и пояснил, что с помощью нанятого автоманипулятора вывез вагончик с территории кооператива и сдал в пункт приема металлолома.

– Полученные от продажи вагончика деньги злоумышленник потратил на личные нужды. Мужчина ранее судим за причинение вреда здоровью средней тяжести и хранение наркотических средств, – отметили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU