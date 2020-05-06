Тюменец заплатил 60 тысяч рублей за свидание с девушкой

6 Май 2020 2020-05-06T05:40:23+03:00

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В тюменскую полицию обратился местный житель, сообщив, что стал жертвой обмана. Как оказалось, мужчина в интернете познакомился с девушкой, но он и не подозревал, в какую сумму выльется свидание с ней.

– В ходе общения незнакомка предложила заявителю встретиться, но предварительно попросила отправить деньги на ее банковский счет. Потерпевший, желающий увидеть новую подругу, выполнил условия и перечислил через мобильное приложение свыше 60 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время полицейские устанавливают личность, причастную к преступлению. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU