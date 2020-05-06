Погода на 6 мая в Тюмени: по-летнему тепло
Сегодня, 6 мая, в Тюмени облаков наблюдаться не будет, небо все время останется ясным. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет плюс 10-11 градусов, днем – плюс 24. Вечером столбики термометров покажут 15 – 20 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.
6 мая отмечается день памяти великомученика Георгия Победоносца. В народе его называли Егорий Вешний, и связано это было с приходом весны.
По народному поверью, Егорий Вешний обладает волшебными ключами, которыми отмыкает весеннюю землю и выпускает росу, отчего начинается бурный рост трав: «Егорий землю отмыкает». В это время прилетают ласточки: «Ласточка прилетела, скоро гром загремит».
ИСТОЧНИК KP.RU