Погода на 6 мая в Тюмени: по-летнему тепло

6 Май 2020 2020-05-06T05:00:35+03:00

В Тюмени будет по-летнему тепло. Фото: Вадим Бегун

Солнце будет светить целый день

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 6 мая, в Тюмени облаков наблюдаться не будет, небо все время останется ясным. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 10-11 градусов, днем – плюс 24. Вечером столбики термометров покажут 15 – 20 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

6 мая отмечается день памяти великомученика Георгия Победоносца. В народе его называли Егорий Вешний, и связано это было с приходом весны.

По народному поверью, Егорий Вешний обладает волшебными ключами, которыми отмыкает весеннюю землю и выпускает росу, отчего начинается бурный рост трав: «Егорий землю отмыкает». В это время прилетают ласточки: «Ласточка прилетела, скоро гром загремит».

ИСТОЧНИК KP.RU