2020-05-05T15:32:08+03:00
Общество

Жителей Тюменской области ожидает масочный режим

Мера вступает в силу уже завтра, 6 мая
Руслан Савинов
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Жителей Тюменской области ожидает масочный режимЖителей Тюменской области ожидает масочный режимФото: pixabay.com
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Жители Тюменской области с 6 мая обязаны при посещении общественных мест, таких как, например, аптеки и магазины, а также при поездках в общественном транспорте надевать маску.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 28 человек. Всего на территории Тюменской области заболели 589 человек, а четверо ранее умерли. Общее число выздоровевших – 215 человек.

– Ситуация остается напряженной. За праздничные дни количество заболевших с подтвержденным диагнозом заметно увеличилось. По-прежнему угрозой остается факт, что у половины заболевших инфекция протекает бессимптомно. Никто не может гарантировать, что люди не являются источником заражения в магазинах, общественном транспорте. Мы просим вас оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции, – обратилась к жителям региона заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских

Она также подчеркнула, что в майские праздники необходимо максимально соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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