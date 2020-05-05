2020-05-05T14:56:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны страхи и личные установки тюменцев во время пандемии коронавируса

Исследование прошло в масштабах всей России
Руслан Савинов
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Стали известны страхи и личные установки тюменцев во время пандемии коронавирусаСтали известны страхи и личные установки тюменцев во время пандемии коронавирусаФото: pixabay.com
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Социологический антикризисный центр провел очередное исследование эффектов пандемии COVID-19 у россиян. «Комсомольская правда» – Тюмень» познакомит читателей с основными выводами ученых относительно страхов, поддержки мер и личных установок граждан.

Страхи и поддержка мер горожанами

Хорошая новость: страхи и негативные ожидания второй половины снижаются. Например, доля тех, кто обеспокоен возможностью заразиться, снизилась с 29 до 23%. Однако страхи при этом не меняют структуру: по-прежнему за близких боятся больше, чем за себя, а экономических последствий опасаются чаще болезни.

Обозначилась и противоречивая тенденция – снижение поддержки режима изоляции. Сейчас его считают оправданным 47% опрошенных против 62% в начале апреля. Кроме того, за минувшую неделю снизилась поддержка мер контроля за соблюдением режима изоляции – с 39 до 28% снизилась доля тех, кто считает оправданным введение пропускной системы и отслеживание перемещений по городу на транспорте.

График о страхах

График о страхах

Личные установки россиян

Большинство опрошенных заявили, что в случае появления симптомов, хотя бы отдаленно напоминающих коронавирус, они готовы срочно обратиться к врачу – 55%. И лишь 7% постараются не обращаться к специалистам вплоть до серьезного ухудшения общего состояния.

Также стало известно, что к настоящему моменту у большинства людей на изоляции нет готовности к посещению мест скопления людей и выражены установки на дистанцирование. Почти каждый пятый в случае отмены режима всеобщей изоляции старался бы еще какое-то время не выходить из дома без лишней необходимости. Выйти на работу готовы 44% опрошенных.

Основные выводы исследователей

Итак, у россиян с 62% до 47% за месяц снизилась поддержка режима изоляции, 55% опрошенных в случае возникновения симптомов коронавируса готовы сразу обратиться к врачу и еще 35% – при сохранении температуры в течение долгого времени.

График о симптомах

График о симптомах

ИСТОЧНИК KP.RU

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