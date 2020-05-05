2020-05-05T12:14:57+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Тюменской области выздоровели от коронавируса еще 29 человек

Общее число выздоровевших за время пандемии в регионе составило 215 пациентов
Руслан Савинов
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За сутки в Тюменской области выздоровели от коронавируса еще 29 человекЗа сутки в Тюменской области выздоровели от коронавируса еще 29 человекФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в Тюменской области лабораторно выявлено 28 человек с положительными пробами на COVID-19.

– За весь период в регионе зафиксировано 589 случаев заражения, четыре человека ранее скончались. За сутки выздоровели еще 29 человек, в том числе трое детей. Общее число выздоровевших составило 215 человек. Продолжают лечение 370 пациентов, у большинства болезнь протекает в легкой форме, – сообщили в региональном оперштабе.

Известно, что среди зараженных коронавирусом пять детей.

– Они получают всю необходимую медпомощь в стационарах Тюмени. Их состояние удовлетворительное, – отметили врачи.

К настоящему моменту шесть тяжелых пациентов подключены к искусственной вентиляции легких. Также известно, что в обсерваторе находятся 90 человек, на самоизоляции – 4009, а контактных под наблюдением – 2 492.

ИСТОЧНИК KP.RU

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