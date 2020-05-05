2020-05-05T12:04:16+03:00
Общество

В организациях соцобслуживания Тюменской области продлили ограничения по личному приему

Попасть в учреждения получится не ранее 11 мая
Руслан Савинов
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В организациях соцобслуживания Тюменской области продлили ограничения по личному приемуВ организациях соцобслуживания Тюменской области продлили ограничения по личному приемуФото: pixabay.com
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Для предотвращения распространения коронавируса в организациях соцобслуживания населения Тюменской области продлены ограничения до 11 мая по личному приему граждан для предоставления госуслуг. Речь о таких услугах, как оформление льгот, субсидий, пособий, выдача удостоверений и справок о мерах социальной поддержки.

– Автоматически, в беззаявительном порядке, до 1 октября 2020 года продлены региональные выплаты, действие которых заканчивается с 1 марта. Также с 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка гражданам с детьми, достигшими в указанный период возраста одного года или двух лет, имеющим право на указанную выплату будет назначаться без подачи заявлений, – уточнили в пресс-службе департамента соцразвития региона.

Напомним телефон справочной службы по вопросам предоставления мер соцподдержки: 8-3452-68-88-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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