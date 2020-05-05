2020-05-05T12:02:54+03:00
Общество

У тюменцев есть возможность бесплатно напечатать портреты для «Бессмертного полка»

Тюменский штаб помощи #МыВместе принимает заявки
Руслан Савинов
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У тюменцев есть возможность бесплатно напечатать портреты для «Бессмертного полка»У тюменцев есть возможность бесплатно напечатать портреты для «Бессмертного полка»Фото: pixabay.com
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Во время пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате: граждане, будучи на самоизоляции, почтят память участников войны, выйдя на балконы с портретами тех, кто защищал Родину.

– От тех, кто не смог сам заказать или изготовить портрет, волонтеры Тюменского штаба помощи #МыВместе ждут заявку с фотографией ветерана на электронную почту, – рассказали добровольцы.

Как отметили активисты ОНФ региона, в заявке необходимо написать Ф.И.О погибшего, даты жизни, приложить его фото в хорошем качестве 10х15, а также сообщить ваши Ф.И.О и контактный номер телефона. В теме письма необходимо указать название проекта и наименование населенного пункта.

Можно также позвонить на горячую линию штаба помощи с 10.00 до 18.00 по номеру 8-800-200-34-11 и оставить заявку. После оформления к заявителю приедут волонтеры, чтобы забрать фото, и заполнят необходимые данные. Заявки принимаются до 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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