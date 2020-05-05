2020-05-05T18:14:01+03:00
Общество

Сельхозпредприятия Викуловского района обновили парк техники

Покупка совершена через лизинг
Руслан Савинов
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Сельхозпредприятия Викуловского района обновили парк техникиСельхозпредприятия Викуловского района обновили парк техникиФото: pixabay.com
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Аграрии Викуловского района к посевной 2020 года покупают новую сельхозтехнику. Как отмечает издание «Тюменская линия», это увеличит севооборот и позволит муниципалитету добиться хорошего урожая.

Например, предприниматель Федор Парыгин приобрел через лизинг посевной комплекс из пяти сеялок.

- В хозяйстве еще осенью распахали 160 га залежных земель и увеличили посевные площади. Новая техника позволит освоить дополнительные земли, - отметил Федор Парыгин.

Отмечается, что в ООО «Елань» оформляют документы на покупку трактора через Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию. Осенью 2019 года здесь приобрели посевной комплекс: его опробуют на новой посевной площади залежных земель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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