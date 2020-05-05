2020-05-05T17:24:39+03:00
Общество

Тюменок с ограниченными возможностями здоровья приглашают на конкурс красоты

Отборочный тур на «Мисс Оптимистка 2020» проходит до 31 мая
Руслан Савинов
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Тюменок с ограниченными возможностями здоровья приглашают на конкурс красотыТюменок с ограниченными возможностями здоровья приглашают на конкурс красотыФото: pixabay.com
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Конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Оптимистка» открывает набор участниц в новый сезон. Заочный отборочный тур продлится с 1 до 31 мая. Как отмечает издание «Тюменская область сегодня», в это время девушкам необходимо направить организаторам пять фотографий и записать виде-визитку.

– Начните свою историю с имени и места проживания. Вы перейдете во второй тур, если наберете наибольшее количество лайков. Всего будет три тура, по итогам которых жюри отберут самых сильных участниц. Их пригласят на финал конкурса в Тюмень, – поделились организаторы.

Известно, что возраст участниц не имеет значения. Длительность роликов – минута. Видео ждут в «Viber» или «WhatsApp» по номеру: +7 (999) 548-87-97. Добавим, что руководителем проекта вот уже 16 лет выступает его автор Рашид Хамзин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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