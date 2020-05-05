2020-05-05T16:14:23+03:00
Общество

Тобольский центр для детей в трудной жизненной ситуации работает в полной изоляции

Сотрудники и воспитанники живут единой семьей
Руслан Савинов
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Тобольский центр для детей в трудной жизненной ситуации работает в полной изоляцииТобольский центр для детей в трудной жизненной ситуации работает в полной изоляцииФото: pixabay.com
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Специалисты Тобольского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних перешли на особый режим работы в период пандемии. С 20 апреля они работают в полной изоляции.

- Сейчас здесь проходят реабилитацию 19 ребят из 12 семей в трудной жизненной ситуации. Под руководством директора центра Татьяны Левиной процесс реабилитации в центре обеспечивают всего 12 специалистов. Они обеспечивают дистанционную учебу школьников, держат связь с учителями-предметниками, проводят воспитательные и профилактические занятия по формированию ЗОЖ, - пояснили в пресс-службе департамента соцзащиты Тюменской области.

Специалисты центра также оказывают детям психологическую поддержку.

Уточняется, что это не просто самоизоляция специалистов центра вместе с подопечными. Сегодня сотрудники и воспитанники живут единой семьей, все вместе выходят на утреннюю зарядку, вместе организуют субботники, встречаются вечерами за чаем, читают книги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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