Что обещают тюменские радийщики в свой профессиональный праздник?

5 Май 2020 2020-05-05T15:38:43+03:00

Хорошую музыку и не только

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В Тюмени, как и по всей стране, 7 мая празднуется День радио. Это праздник работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики. В этот день в 1895 году физик Александр Попов выступил с демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника.

Отмечается, что в Тюмени первая радиопередача прошла в 1927 году. Регулярное вещание началось в 1930 году.

К сожалению, в этом году коронавирус внес свои коррективы: грандиозных эфиров, марафонов и тому подобного не ожидается. Радийщики в свой профессиональный праздник обещают хорошую музыку и настроение, подарки и сюрпризы в соцсетях.

– Музыка помогает перестроиться, расслабиться. Мы делаем подборку, которая поднимет настроение, – рассказали в PR-службе холдинга «РЗС».

– В свой профессиональный праздник «Семерка» планирует по-прежнему соблюдать режим самоизоляции. Но это не отменяет возможность отметить День радио с помощью эфира и аккаунтов в своих соцсетях, – поделился руководитель PR-службы медиахолдинга «Семёрка» Александр Набокофф.

ИСТОЧНИК KP.RU