Тюменские подростки за 12 часов с нуля напишут пьесу
До десятого мая в тюменском театральном центре «Космос» проходит неделя драматургии. Серию онлайн мастер-классов и лекций проводит лаборатория для подростков «Здесь Я». Первую встречу провел драматург, основатель и методист организации профессиональных наставников по чтению «Книжный гид.org» Марта Райцес. Она рассказала, как правильно читать литературу.
Темой следующей лекции, которая состоится 6 мая, станут книги, от чтения которых подростки не смогут оторваться. Эксперт премий «Золотой Софит» и «Театр Петербурга – детям» Татьяна Шеремет расскажет, где найти такую современную литературу.
После этого, 8 мая состоится лекция о современной драматургии от театроведа и театрального критика Оксаны Кушляевой. Все эфиры пройдут в группе «Космоса» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает интернет – портал «Мегатюмень».
Параллельно лекциям идет курс «12 часов с драматургом» от Маши Конторович. Его участниками - подростки от 12 до 18 лет. Каждый из них под руководством эксперта за 12 часов с нуля напишет пьесу, даже если никогда этого не делал.
ИСТОЧНИК KP.RU