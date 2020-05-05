Тюменские подростки за 12 часов с нуля напишут пьесу

5 Май 2020 2020-05-05T11:26:53+03:00

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До десятого мая в тюменском театральном центре «Космос» проходит неделя драматургии. Серию онлайн мастер-классов и лекций проводит лаборатория для подростков «Здесь Я». Первую встречу провел драматург, основатель и методист организации профессиональных наставников по чтению «Книжный гид.org» Марта Райцес. Она рассказала, как правильно читать литературу.

Темой следующей лекции, которая состоится 6 мая, станут книги, от чтения которых подростки не смогут оторваться. Эксперт премий «Золотой Софит» и «Театр Петербурга – детям» Татьяна Шеремет расскажет, где найти такую современную литературу.

После этого, 8 мая состоится лекция о современной драматургии от театроведа и театрального критика Оксаны Кушляевой. Все эфиры пройдут в группе «Космоса» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Параллельно лекциям идет курс «12 часов с драматургом» от Маши Конторович. Его участниками - подростки от 12 до 18 лет. Каждый из них под руководством эксперта за 12 часов с нуля напишет пьесу, даже если никогда этого не делал.

ИСТОЧНИК KP.RU