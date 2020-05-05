2020-05-05T12:00:47+03:00
Общество

Парашютисты Тюмени подготовились к открытию сезона

Времени на подготовку экипировки было достаточно
Руслан Савинов
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Парашютисты Тюмени подготовились к открытию сезонаПарашютисты Тюмени подготовились к открытию сезонаФото: pixabay.com
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Подготовка к открытию летнего парашютного сезона идет полным ходом. Подробнее об этом корреспонденту информагентства «Тюменская линия» рассказал руководитель Федерации парашютного спорта Тюменской области Евгений Иванов.

– С конца марта по май – режим межсезонья. В апреле, на самоизоляции, занимались физподготовкой дома. В мае начинаются полеты и прыжки. В 2020 году чемпионат Тюменской области по парашютному спорту намечен на 29 – 31 мая. В 16-й раз пройдет Кубок Александра Ефремова. Ждем снятия режима самоизоляции, чтобы начать активно готовиться к соревнованиям, – поделился Иванов.

Места проведения соревнований традиционные – это аэродром авиационно-спортивного клуба Ялуторовска и уватский аэродром клуба «Высота».

Организаторы состязаний ожидают спортсменов с юга Тюменской области. Регулярно на чемпионат приезжают также команды из Сургута, Нижневартовска и Мегиона. В последние годы активно участвуют парашютисты Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

– В период межсезонья мы успели подготовить спортивное снаряжение, так как вид спорта у нас небезопасный. На земле потренировались, было много времени, теперь не терпится в небо, – сказал Евгений Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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