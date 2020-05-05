Тюменцам-садоводам перед посадками рекомендуют максимально удобрить почву

5 Май 2020 2020-05-05T08:45:09+03:00

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Перед тем как приступить к посадкам основных неморозоустойчивых культур, в начале мае почву необходимо удобрить.

По словам агротехника Сергея Мальцева, многие садоводы предпочитают удобрять почву весной органическими удобрениями, такими как перегной, торф, компост, зола, гумус.

– Они увеличивают полезные бактерии и микроэлементы в почве, положительно влияют на структуру грунта, растения получают дополнительную подпитку. Минус этих удобрений в том, что они могут содержать семена сорных растений, личинки вредителей, споры грибов, – пояснил изданию «АиФ» – Западная Сибирь» Сергей Мальцев.

Минеральные удобрения, в отличие от органики, не улучшают структуру грунта, но дают растениям полезные вещества для развития и роста. Такие удобрения продаются в виде гранул, которыми посыпают почву перед посадкой. Азотные удобрения влияют на рост зеленой массы, их используют для капусты и зелени. Фосфорные помогают плодам набирать массу, потому удобряем ими клубнику, горох, зерновые растения. Калий дает подпитку корневой системе, он подходит для корнеплодов: моркови, картофеля, свеклы и др. Главное – правильно применять питательные вещества.

Добавим, что продаются и комплексные удобрения для повышения урожайности. Для каждого растения – свой комплекс, самое популярные – «Стимул», «Синьор Помидор», «Калимаг», «Акварин», «Азофоска», «Калимагнезия» и прочие.

ИСТОЧНИК KP.RU