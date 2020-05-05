Для жителей Тюмени создан единый телефон системы долговременного ухода

5 Май 2020 2020-05-05T06:51:53+03:00

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Тюменская область в 2020 году реализует пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Как отметили в пресс-службе департамента соцразвития Тюменской области, система объединяет усилия организаций соцобслуживания и медорганизаций.

Итак, с 28 апреля в областном геронтологическом центре начинает свою работу «Единый телефон системы долговременного ухода»: 8-800-550-27-27. Позвонив по нему можно: получить квалифицированную консультацию по вопросам организации ухода за пожилыми людьми и инвалидами, а также сообщить о людях, нуждающихся в уходе, либо получить информацию о том, куда обратиться для осуществления ухода организацией соцобслуживания.

Также можно узнать о возможности пройти курс обучения навыкам ухода родственникам тяжелобольных граждан.

Отмечается, что телефон работает в будни с 8.00 до 16.30. Звонок бесплатный. Более подробную информацию можно по получить телефону 8 (3452) 51-70-48 или на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU