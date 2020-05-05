2020-05-05T06:28:06+03:00
Общество

Погода на 5 мая в Тюмени: значительное потепление

Осадков не ожидается
Руслан Савинов
Поделиться:
Погода на 5 мая в Тюмени: значительное потеплениеПогода на 5 мая в Тюмени: значительное потеплениеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 мая, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет безоблачное. Не ожидается осадков.

Температура воздуха ночью в Тюмени будет плюс 4 градуса, днем плюс 20. Вечером столбики термометров покажут 15 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4 – 5 метров в секунду.

В целом на юге Тюменской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, западный, 6 – 11 м/с, температура ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, днем плюс 15 – 20.

5 мая на Руси называли День Луки. Имя святого нашло отражение и в земледелии. В этот день высаживали на грядки лук: «Лук – как татарин: как снег сошел – так он и тут».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам-садоводам перед посадками рекомендуют максимально удобрить почву
Для жителей Тюмени создан единый телефон системы долговременного ухода
Погода на 5 мая в Тюмени: значительное потепление
В Тюменском районе прошла онлайн-конференция о поддержке малого бизнеса
Молодые тоболяки запустили онлайн-фестиваль полезных домашних дел
В Тюменской области проходят видеоконференции бизнеса и власти
На страусиной ферме в Чикче сушат сухари
Медики Ярковской больницы заразились коронавирусом
В Тюменском районе проходит конкурс по решению кейсов «Абсолютное право»
Тюменцы узнали, как экономить деньги
В центре Тюмени перевернулся автомобиль с тремя людьми
В Тюменской области в праздники усилили патрулирование лесов
В Тюмени прошел трехнедельный марафон навыков
Погода на 4 мая в Тюмени: в ожидании потепления
Тюменцы на самоизоляции получили призы за победу в челлендже
Тюменские школьники вспомнили своих прадедов – победителей в Великой Отечественной
Тюменцам рекомендуют провести майские праздники в очень узком кругу