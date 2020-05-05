Погода на 5 мая в Тюмени: значительное потепление

5 Май 2020 2020-05-05T06:28:06+03:00

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Сегодня, 5 мая, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет безоблачное. Не ожидается осадков.

Температура воздуха ночью в Тюмени будет плюс 4 градуса, днем плюс 20. Вечером столбики термометров покажут 15 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4 – 5 метров в секунду.

В целом на юге Тюменской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, западный, 6 – 11 м/с, температура ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, днем плюс 15 – 20.

5 мая на Руси называли День Луки. Имя святого нашло отражение и в земледелии. В этот день высаживали на грядки лук: «Лук – как татарин: как снег сошел – так он и тут».

ИСТОЧНИК KP.RU