2020-05-04T18:38:48+03:00
Общество

В Тюменском районе прошла онлайн-конференция о поддержке малого бизнеса

Представители муниципалитета приняли участие в мероприятии
Вадим Бегун
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В Тюменском районе прошла онлайн-конференция о поддержке малого бизнеса. Фото - pixabay.com.В Тюменском районе прошла онлайн-конференция о поддержке малого бизнеса. Фото - pixabay.com.
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В Тюменском районе прошла онлайн-конференция «Малый бизнес. Положение дел в Тюменском муниципальном районе». На ней обсудили нововведения в системе налогообложения, взаимодействие с банками, а также действующие меры господдержки в условиях пандемии.

Представители муниципалитета, сотрудники департамента потребительского рынка и департамента инвестиционной политики Тюменской области, Инвестиционного агентства Тюменской области, ООО «Газпром межрегионгаз Север», АО «Россети Тюмень», межрайонной ИФНС № 6 по Тюменской области и специалисты кредитных организаций не только ответили на самые актуальные вопросы предпринимателей, но и поделились личным взглядом на сложившуюся ситуацию.

– На территории района уже действуют изменения в системе налогообложения в виде снижения ставки ЕНВД. Эти изменения были необходимы для оказания муниципальной поддержки субъектам малого бизнеса при введении ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, – сообщил замглавы Тюменского района Сергей Ивченко.

В пресс-службе главы района дополнили, что в результате принятых решений значение корректирующего коэффициента для расчета единого налога на вмененный доход установили на уровне 0,005 на весь 2020 год для всех предпринимателей, уплачивающих этот налог. Ранее он составлял от 0,3 до 1 в зависимости от сферы деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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